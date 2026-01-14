Trafegabilidade

Alex Redano solicita melhorias urgentes na RO-458, importante ligação entre Alto Paraíso e Porto Velho

“Estamos falando de uma estrada fundamental para o escoamento da produção, para o transporte de pacientes e mobilidade regional. O patrolamento e o encascalhamento são medidas urgentes para garantir segurança, dignidade e desenvolvimento para todos".