Alex Redano solicita melhorias urgentes na RO-458, importante ligação entre Alto Paraíso e Porto Velho

Publicada em 14/01/2026 às 13h30
Deputado estadual Alex Redano (Republicanos) (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Poder Executivo Estadual solicitando, com urgência, a execução de serviços de patrolamento e encascalhamento na Rodovia RO-458, conhecida como Travessão B-20. A via liga o município de Alto Paraíso à capital Porto Velho, passando pelo Distrito de Triunfo, em um trecho aproximado de 58 quilômetros.
A indicação é direcionada ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e reforça pedidos já feitos anteriormente pelo parlamentar, uma vez que as condições da rodovia continuam insatisfatórias, especialmente em razão das chuvas e do intenso tráfego.
Segundo Alex Redano, Alto Paraíso possui papel estratégico no desenvolvimento socioeconômico de Rondônia, com forte produção agropecuária, incluindo gado de leite e de corte, além de culturas como soja, milho, arroz, mandioca, tomate, abacaxi e mamão. Grande parte dessa produção é destinada a Porto Velho, tanto para comercialização quanto para escoamento via porto.
Outro ponto destacado pelo deputado é a importância da rodovia para o acesso à saúde. Atendimentos de média e alta complexidade estão concentrados, em sua maioria, na capital, o que obriga moradores de Alto Paraíso e de localidades vizinhas a realizarem deslocamentos frequentes.
A RO-458 é considerada uma rota alternativa estratégica, pois reduz em cerca de 40 quilômetros a distância entre Alto Paraíso e Porto Velho, ajudando a diminuir custos, tempo de viagem e riscos, especialmente diante do grande fluxo da BR-364. No entanto, por ser uma estrada não pavimentada, a via apresenta atualmente buracos, atoleiros e trechos de difícil trafegabilidade, comprometendo a segurança dos usuários.
Com a indicação, o parlamentar espera que o Governo do Estado adote providências imediatas para recuperar a RO-458, assegurando melhores condições de tráfego, fortalecendo a economia regional e melhorando a qualidade de vida dos moradores que dependem diariamente da rodovia.
