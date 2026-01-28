Alex Redano indica implantação de lavanderia industrial para atender unidades prisionais de Ji-Paraná

Publicada em 28/01/2026 às 08h30
Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Alex Redano (Republicanos) (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)
Com foco na promoção da saúde, na melhoria das condições sanitárias e na garantia da dignidade das pessoas privadas de liberdade, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), do partido Republicanos, apresentou Indicação ao Governo do Estado solicitando a implantação de uma lavanderia industrial destinada a atender as unidades prisionais da região de Ji-Paraná.
A proposta foi encaminhada ao governador do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Justiça, e tem como objetivo estruturar um sistema regionalizado de higienização de roupas, enxovais e materiais de uso contínuo no sistema penitenciário. Segundo o parlamentar, a medida é essencial diante da alta concentração de pessoas em ambientes de circulação restrita, o que exige políticas públicas permanentes voltadas à prevenção de doenças e à promoção da saúde coletiva.
De acordo com Alex Redano, a inexistência ou insuficiência de estruturas adequadas para lavagem e higienização compromete diretamente as condições sanitárias das unidades prisionais, ampliando riscos à saúde não apenas das pessoas privadas de liberdade, mas também dos servidores que atuam nesses locais.
A implantação da lavanderia industrial permitirá a correta higienização dos materiais utilizados no cotidiano prisional, contribuindo para a organização dos espaços internos, a melhoria das condições de trabalho e a criação de ambientes mais salubres, em conformidade com os princípios que regem a execução penal.
Além do impacto sanitário, a iniciativa também possui relevante caráter social. Para o deputado, atividades produtivas estruturadas promovem responsabilidade, disciplina e contribuem para a reconstrução da autoestima, oferecendo oportunidades reais de reintegração social.
“A privação de liberdade não pode significar a supressão de direitos básicos, como saúde e higiene. Investir em estruturas adequadas é uma forma de reafirmar o compromisso do Estado com a dignidade da pessoa humana e com uma política penitenciária mais eficiente e humana”, destacou Alex Redano.
A Indicação agora segue para análise do Poder Executivo, que poderá avaliar a viabilidade técnica e orçamentária para a implantação da lavanderia industrial na região de Ji-Paraná.
Foto: Rafael Oliveira
