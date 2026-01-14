Agências Reguladoras municipal e estadual unem esforços para avançar no saneamento básico de Porto Velho

Publicada em 14/01/2026 às 14h20
Encontro reuniu representantes técnicos das duas agências
A Agência de Regulação e Desenvolvimento do Município de Porto Velho promoveu, nesta data, uma reunião institucional com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Rondônia (AGERO) com um objetivo claro: somar forças para enfrentar os desafios do saneamento básico e construir soluções mais eficientes para a cidade.
O encontro reuniu representantes técnicos das duas agências e marcou um passo importante no fortalecimento da cooperação entre os entes reguladores. Participaram da reunião o diretor jurídico da ARDPV, Domingos Prado, o diretor técnico-operacional, Alex Teixeira, o diretor de desenvolvimento e sustentabilidade, Valdir Vargas, e o diretor de regulação econômica e tarifária, Renato Muzzalon.
Cooperação para sair do discurso e avançar na prática
Durante a reunião, foi debatida a possibilidade de formalização de um Termo de Cooperação Técnica, que permitirá o intercâmbio de conhecimento, metodologias regulatórias, dados técnicos e boas práticas já adotadas em outras experiências do estado. A proposta é fortalecer a capacidade regulatória do município e dar mais consistência às ações voltadas ao saneamento básico.
O saneamento foi tratado como tema estratégico e prioritário, considerando os desafios históricos enfrentados por Porto Velho, como a baixa cobertura dos serviços, a necessidade de melhorias na qualidade do atendimento e os impactos diretos dessas falhas na saúde pública e no meio ambiente.
A articulação entre a agência municipal e a estadual busca tornar a regulação mais eficiente, melhorar o acompanhamento dos contratos, qualificar a fiscalização e criar condições para que os serviços avancem de forma planejada e sustentável.
Saneamento é saúde, dignidade e qualidade de vida
Mais do que um debate técnico, a reunião partiu de uma premissa simples e direta: saneamento básico é qualidade de vida. Água tratada, coleta e tratamento de esgoto e serviços bem regulados refletem diretamente na saúde da população, na preservação ambiental e no desenvolvimento da cidade.
Ao alinhar estratégias e compartilhar responsabilidades, as agências reforçam o compromisso de atuar de forma integrada, técnica e transparente, buscando soluções que tragam resultados reais para quem vive em Porto Velho.
Próximos passos
As equipes técnicas darão continuidade às tratativas nos próximos dias para a construção do Termo de Cooperação Técnica e a definição de um plano de trabalho conjunto, com metas claras, responsabilidades definidas e foco em resultados concretos.
A iniciativa reafirma o papel da ARDPV como articuladora do desenvolvimento e da melhoria dos serviços públicos, mostrando que o caminho para enfrentar problemas complexos passa pelo diálogo institucional, pelo planejamento e pela atuação coordenada.
Com cooperação, técnica e responsabilidade, Porto Velho avança no desafio de transformar o saneamento básico em um direito efetivo para toda a população.
Foto: Imprensa AGERO
