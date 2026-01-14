Ação conjunta entre governo de Rondônia e governo federal combate garimpo ilegal na fronteira entre Brasil e Bolívia

Publicada em 14/01/2026 às 14h32
O governo de Rondônia participou, na segunda-feira (12), por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), de uma operação conjunta voltada ao combate ao garimpo ilegal de ouro na região da fronteira entre Brasil e Bolívia. A ação foi conduzida pela Polícia Federal (PF), com coordenação do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI), em cooperação com a Polícia Nacional da Bolívia. A operação contou ainda com o apoio da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Durante as diligências, as equipes atuaram na identificação e repressão de atividades garimpeiras ilegais, resultando na inutilização de dragas clandestinas no lado brasileiro e na apreensão de mercúrio, substância altamente nociva ao meio ambiente e à saúde pública. A participação da Sedam foi fundamental no apoio durante a ação, contribuindo para a proteção dos recursos naturais e o fortalecimento das políticas de combate aos crimes ambientais.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da atuação integrada entre os governos estadual e federal no enfrentamento aos crimes ambientais. “Rondônia tem atuado de forma firme e responsável no combate ao garimpo ilegal e a outros crimes ambientais que ameaçam nossos rios, florestas e comunidades. A participação do estado na operação reforça o compromisso do governo de Rondônia com a proteção do meio ambiente e com o trabalho integrado junto às forças federais e internacionais.”
ENFRENTAMENTO A CRIMES AMBIENTAIS
A ação ocorreu no âmbito da “Operação Madeira Mamoré”, coordenada pela Polícia Federal e integrada por forças de segurança pública federais e estaduais, com foco no enfrentamento a crimes ambientais e transnacionais na fronteira noroeste de Rondônia. Ao todo, mais de 50 agentes brasileiros e bolivianos participaram da operação, utilizando seis embarcações para fiscalização nos rios Mamoré e Madeira, em território brasileiro e Madre de Dios, na Bolívia.
Segundo o titular da Coordenadoria de Proteção Ambiental (Copam), Marcos de Souza Trindade, a Sedam atuou de forma técnica e integrada. “A secretaria atuou dando suporte às equipes de campo na identificação das irregularidades e na adoção das medidas ambientais cabíveis. Essa atuação é essencial para garantir a efetividade da fiscalização e reforçar o enfrentamento ao garimpo ilegal, especialmente em regiões de fronteira, onde os impactos ambientais são significativos”, destacou.
Para o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a operação reforça o compromisso do estado com a proteção do meio ambiente. “A participação da Sedam na operação reforça o compromisso do governo de Rondônia com a proteção do meio ambiente e com o fortalecimento das ações integradas de fiscalização. O trabalho conjunto com as forças de segurança e os órgãos ambientais é fundamental para coibir atividades ilegais, preservar nossos recursos naturais e garantir o desenvolvimento sustentável do estado”, enfatizou.
