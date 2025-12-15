Vilhena lança programa EmagreCER com uso de Monjaro nesta terça-feira (16)

Publicada em 15/12/2025 às 14h57
A Prefeitura de Vilhena lança nesta terça-feira (16), às 10h, no CER, o programa EmagreCER, voltado ao emagrecimento saudável e ao combate à obesidade. A iniciativa é uma ação do prefeito Flori, em parceria com o deputado federal Dr. Fernando Máximo.
O programa EmagreCER utiliza o medicamento Monjaro, aliado ao acompanhamento multiprofissional, com foco na melhoria da qualidade de vida dos pacientes e na prevenção de doenças como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares
A execução do programa ficará sob responsabilidade do CER, que garantirá acompanhamento médico contínuo, orientação nutricional e monitoramento clínico, assegurando segurança, eficácia e resultados sustentáveis
Segundo a Prefeitura, o lançamento do EmagreCER reforça os investimentos na atenção básica e amplia o acesso da população a tratamentos modernos. A parceria com o deputado federal Dr. Fernando Máximo foi fundamental para viabilizar a iniciativa, fortalecendo as políticas públicas de saúde no município
O lançamento oficial do programa EmagreCER acontece nesta terça-feira (16), às 10h, no CER, e marca mais um avanço nas ações da administração municipal voltadas à promoção da saúde e do bem-estar da população de Vilhena.
