Vacinação contra bronquiolite começa em 15 de dezembro em Nova Mamoré

Por ascom
Publicada em 15/12/2025 às 15h29
A Prefeitura de Nova Mamoré informou que a vacinação contra a bronquiolite estará disponível no município a partir do dia 15 de dezembro. A ação será realizada por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA).
De acordo com a administração municipal, a vacinação é destinada a gestantes a partir da 28ª semana de gestação. O objetivo é reduzir o risco de complicações respiratórias nos primeiros meses de vida dos recém-nascidos.
A aplicação das doses ocorrerá nas Unidades Básicas de Saúde Eleniza Félix e Cidade Nova. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as gestantes procurem a unidade de saúde mais próxima para obter informações sobre a vacinação.
A divulgação da iniciativa foi feita pela Prefeitura de Nova Mamoré.
