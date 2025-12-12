SINJUR realiza visita institucional à Prefeitura de Ji-Paraná para tratar da cessão de terreno ao lado do hotel de trânsito

Publicada em 12/12/2025 às 14h15
O presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR), André Coelho, realizou nesta quarta-feira (10) uma visita institucional ao Prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido, para tratar de pautas de interesse da categoria.
A agenda foi articulada com o apoio do vereador Josiel, que abriu as portas e intermediou o encontro entre o Sinjur e o chefe do Executivo municipal, fortalecendo o diálogo institucional e contribuindo para o avanço das tratativas.
O principal tema da reunião foi a cessão do terreno localizado ao lado do hotel de trânsito do SINJUR em Ji-Paraná, área estratégica para a ampliação da estrutura existente, que hoje atende servidores do Judiciário em deslocamento pelo estado.
O sindicato apresentou ao prefeito a necessidade de expansão do espaço, destacando que o aumento da capacidade de hospedagem e a melhoria da infraestrutura são fundamentais para garantir melhor acolhimento aos servidores que utilizam o hotel de trânsito, especialmente em atividades de capacitação, deslocamentos funcionais e demandas institucionais.
O prefeito Affonso Cândido recebeu positivamente a proposta e demonstrou sensibilidade à importância da iniciativa, reconhecendo o papel do SINJUR no apoio aos servidores do Judiciário e o impacto social da presença institucional da entidade no município.
A visita reforça a política de diálogo e aproximação da gestão “SINJUR Somos Todos Nós” com os poderes públicos e com as administrações municipais, buscando fortalecer parcerias e melhorar as condições de trabalho e atendimento aos filiados.
