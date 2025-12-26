Separados, mas próximos: Gracyanne e Belo celebram Natal juntos

Publicada em 26/12/2025 às 11h00
Mesmo após o fim de um casamento que durou 16 anos, Gracyanne Barbosa e Belo voltaram a se reunir em uma data simbólica. O ex-casal passou o Natal desta quinta-feira (25) junto, em um encontro marcado por convivência tranquila e presença de familiares, fato que repercutiu nas redes sociais.
O registro da celebração foi publicado por Gracyanne em seu perfil no Instagram. Na postagem, a musa fitness ressaltou o valor da união familiar durante a data comemorativa, destacando sentimentos de gratidão e afeto. A publicação chamou atenção por evidenciar uma relação harmoniosa entre os dois, mesmo após a separação anunciada em 2024.
A confraternização contou com a presença de Dona Terezinha, mãe de Belo, além de Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne, e Isadora Alkmin, filha do cantor. O encontro reforçou o tom familiar da celebração, distante de qualquer clima de tensão.
Na véspera do Natal, Belo havia passado a data em outro ambiente, ao lado de sua atual namorada, Rayane Figliuzzi, o que não impediu que ele se reunisse posteriormente com a ex-esposa e familiares para a comemoração natalina.
