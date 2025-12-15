Semfaz entrega carro como prêmio do último sorteio de 2025 do programa Minha Nota Tem Valor Para Vilhena

Publicada em 15/12/2025 às 14h21
A Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz) realizou, na última sexta-feira, 12, a entrega do prêmio referente ao último sorteio do ano do programa Minha Nota Tem Valor Para Vilhena. Nesta edição, concorreram as notas fiscais emitidas nos últimos 12 meses, totalizando 560.127 notas participantes.
O contemplado com o último prêmio, um carro zero Renault Kwid, foi o senhor Orlando Vitório Bagattoli, participante que solicitou a emissão de nota fiscal de serviço de manutenção elétrica e de eletrodomésticos, com inclusão do CPF. “Fico muito honrado e agradecido por ter sido o felizardo, com certeza o prêmio é muito bem vindo”, declarou o ganhador, durante a cerimônia de entrega.
O programa Minha Nota Tem Valor é uma iniciativa da Prefeitura de Vilhena que visa promover a educação fiscal e incentivar a população a solicitar a emissão de notas fiscais de serviços com CPF, fortalecendo a arrecadação municipal de forma transparente e participativa.
Ao longo de 2025, foram realizadas cerca de 23 premiações quinzenais, com prêmios em dinheiro e a entrega de smartphones e notebooks. O programa também contou com ações educativas, como concurso cultural de poemas, distribuição de cartilhas nas escolas e palestras de educação financeira.
De acordo com a presidente da comissão do programa, Aline Moreira, os resultados refletem diretamente no desempenho da arrecadação municipal. “O ISSQN, que é o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de receita própria e fundamental para o município, já atingiu a previsão orçamentária de R$ 56 milhões, e a expectativa da Semfaz é encerrar o ano com arrecadação em torno de R$ 59 milhões”, destacou.
Para 2026, Aline reforça que o programa terá continuidade. O calendário de sorteios será divulgado em breve, mantendo a periodicidade quinzenal e a alternância entre prêmios em dinheiro e itens.
Para participar dos sorteios, o cidadão deve solicitar a emissão da nota fiscal de serviço no comércio local e informar o CPF. Cada nota gera automaticamente um número da sorte, que concorrem nos sorteios realizados com base nas extrações da Loteria Federal.
Mais informações sobre o programa podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp da Semfaz, no número (69) 3919-7011.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!