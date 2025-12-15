Publicada em 15/12/2025 às 15h44
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou em suas redes sociais um cumprimento ao presidente eleito do Chile, José Antonio Kast. O político de direita foi o mais votado nas eleições realizadas neste domingo (14).
"Seguiremos trabalhando com o novo governo chileno em favor do fortalecimento das excelentes relações bilaterais, dos sólidos laços econômico-comerciais que unem Brasil e Chile, pela integração regional e a manutenção da América do Sul como zona de paz", continuou.
Lula sauda presidente eleito do Chile — Foto: Reprodução/X
Kast conseguiu mais de 58% dos votos, de acordo com o Serviço Eleitoral (Servel) do país.
Segundo a agência de notícias Reuters, 15,6 milhões de eleitores estavam aptos a votar.
A candidata de esquerda, Jeanette Jara, reconheceu a derrota. "A democracia falou forte e claro. Acabo de fala com o presidente eleito José Antonio Kast para desejar-lhe êxito pelo bem do Chile", escreveu ela no X (antigo Twitter).
Kast já aparecia à frente de Jara em pesquisas desde o primeiro turno.
Desde 2010, a direita e a esquerda se alternam no poder no Chile a cada eleição.
Jara é ex-ministra do Trabalho do atual governo do presidente Gabriel Boric, que representa uma coalizão de centro-esquerda. Ela venceu o primeiro turno, mas a soma dos votos da direita superou 50%, impulsionada por propostas de segurança pública.
Embora o Chile esteja entre os países mais seguros da região, 63% da população apontam a criminalidade como principal preocupação, segundo o Ipsos. Os homicídios cresceram 140% em dez anos, e o país registrou 868 sequestros em 2024, uma alta de 76% em relação a 2021.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!