Prefeitura reforça compromisso com a inclusão e o atendimento às crianças com autismo

Publicada em 12/12/2025 às 15h11
Na manhã desta sexta feira 12 de dezembro, a Administração Municipal recebeu no gabinete do prefeito os representantes da Associação de Pais do Autismo de Espigão do Oeste. O encontro permitiu avançar em pautas importantes voltadas ao fortalecimento do atendimento às crianças e ao apoio às famílias que integram a entidade.
Ao longo da reunião, foram alinhados detalhes sobre as instalações provisórias que serão utilizadas pela associação. A prefeitura já oficializou a doação do terreno destinado à futura sede própria, etapa que segue em trâmites documentais e representa um avanço significativo para a consolidação do trabalho desenvolvido no município. Enquanto o processo da sede definitiva evolui, o atendimento será iniciado nos próximos dias em um espaço provisório, localizado no antigo prédio da Defensoria publica ao lado dos Correios.
Com essa agenda, o município reafirma seu compromisso com políticas públicas de inclusão e com o fortalecimento das ações voltadas às crianças com autismo, garantindo suporte, acolhimento e novas oportunidades para todas as famílias atendidas.
