Prefeitura realiza solenidade de lançamento das cirurgias ortopédicas em Rolim de Moura

Publicada em 19/12/2025 às 08h32
O Município de Rolim de Moura realiza nesta quinta-feira, às 16h, em frente ao Hospital Municipal Amélio João da Silva, a solenidade de lançamento das cirurgias ortopédicas que passarão a ser ofertadas no município. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado de Rondônia e a Prefeitura de Rolim de Moura, dentro da estratégia estadual de descentralização dos serviços de média e alta complexidade em saúde.
As cirurgias ortopédicas a serem realizadas em Rolim de Moura foram pactuadas com responsabilidades bem definidas entre as duas esferas de governo. Pelo acordo, o Município de Rolim de Moura ficará responsável pelo custeio da internação hospitalar, pelos serviços médicos, incluindo cirurgião ortopedista, anestesista, médico auxiliar, além de toda a equipe de enfermagem necessária para a execução dos procedimentos.
Já o Governo do Estado assumiu a responsabilidade pelo fornecimento dos instrumentais e materiais cirúrgicos de ortopedia, tendo realizado, recentemente, a entrega de aproximadamente R$ 1 milhão em equipamentos e materiais cirúrgicos ortopédicos, fortalecendo a estrutura necessária para a realização das cirurgias no município.
A administração municipal destaca ainda que aguarda, para o próximo ano, a formalização de um convênio específico com o Governo do Estado, por meio de plano de trabalho, para o custeio integral das cirurgias ortopédicas, ficando ao município apenas a execução dos serviços.
Embora as cirurgias ortopédicas sejam, por competência, de responsabilidade estadual, a proposta de descentralização reconhece Rolim de Moura como município polo, o que permitirá, mediante convênio estadual, o atendimento não apenas da população local, mas também de toda a região da Zona da Mata. A medida ampliará o acesso aos procedimentos, reduzirá deslocamentos para outros centros e fortalecerá a rede regional de saúde.
