Prefeitura de Ariquemes dá início à temporada de visitação da Vila Encantada

Publicada em 15/12/2025 às 15h08
A Prefeitura de Ariquemes deu início à temporada de visitação da Vila Encantada, uma estrutura especialmente montada na Avenida Tancredo Neves, na Pista de Kart, para celebrar o espírito natalino e proporcionar momentos de lazer, cultura e convivência para toda a família.
O espaço foi cuidadosamente planejado e conta com ornamentação temática de Natal, criando um ambiente acolhedor e encantador para moradores e visitantes. A Vila Encantada dispõe de praça de alimentação, exposição de artesanatos locais e uma programação pensada para atender públicos de todas as idades.
Um dos destaques é o passeio gratuito de trenzinho, que acontece diariamente das 20h às 22h, oferecendo diversão e alegria especialmente para as crianças. Além disso, a tradicional Casinha do Papai Noel estará aberta para visitação do dia 16 até o dia 23 de dezembro de 2025, fortalecendo a magia do Natal e incentivando a interação das famílias.
A estrutura da Vila Encantada permanecerá montada até o dia 12 de janeiro, permitindo que a população aproveite o espaço durante todo o período festivo e de início de ano.
A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Ariquemes em promover ações que valorizem a cultura, o comércio local e o bem-estar da comunidade, celebrando o Natal com união, alegria e espírito de confraternização.
