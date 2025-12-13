Prefeitura anuncia início da vacinação contra a bronquiolite (VSR) para gestantes a partir de 12 de dezembro

Publicada em 13/12/2025 às 08h38
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), informa que a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) — principal causador da bronquiolite em bebês — estará disponível a partir do dia 12 de dezembro de 2025 em unidades de saúde do município.
A imunização é destinada a gestantes a partir de 28 semanas, garantindo proteção direta ao bebê nos primeiros meses de vida, período de maior vulnerabilidade às complicações respiratórias.
Locais de vacinação
A vacinação estará disponível nas seguintes Unidades Básicas de Saúde:
UBS Carlos Chagas
UBS Sandoval Meira
UBS Irmã Maria Augustinho
UBS Altamiro Barroso
UBS Delta Oliveira Martinez
Documentos necessários
Para receber a vacina, é preciso apresentar:
Cartão SUS
Cartão da Gestante
Cartão de Vacina
A SEMSAU reforça a importância da imunização como medida preventiva fundamental para proteger os recém-nascidos da bronquiolite, reduzindo riscos de internação e complicações respiratórias graves.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!