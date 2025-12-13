Prefeito de Jaru alcança 91,6% de aprovação em pesquisa da Brasil Dados

Publicada em 13/12/2025 às 08h10
O prefeito de Jaru, Jeverson Lima, encerra o primeiro ano de seu mandato com um resultado expressivo de aprovação popular, segundo a mais recente pesquisa de opinião pública realizada pela Brasil Dados.
Com o percentual de 91,6% de aprovação, o gestor está entre os mais bem avaliados do estado de Rondônia. O resultado reflete e evidencia a confiança da população no trabalho que vem sendo desenvolvido pela administração municipal.
Desde o início de sua gestão, Jeverson Lima tem priorizado investimentos em infraestrutura, saúde, educação, qualidade de vida e fortalecimento do setor produtivo.
Somente neste ano, mais de R$ 100 milhões foram aplicados em obras e ações que impactam positivamente a vida das famílias jaruenses.
Além das diversas ações no município, o prefeito também tem se posicionado em pautas regionais relevantes, como o debate sobre a desintrusão em área indígena que afeta pequenos produtores em Rondônia, principalmente na região de Jaru-Uaru.
Com uma gestão marcada por organização, diálogo e entregas concretas, Jeverson Lima encerra 2025 se consolidando como uma das principais lideranças municipais do estado.
PRINCIPAIS AÇÕES E ENTREGAS REALIZADAS EM 2025
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Construção de mais de 25 km de asfalto novo;
Ampliação da frota municipal com novos veículos e máquinas;
Programa de regularização fundiária que beneficiou mais de 600 famílias de Jaru e Tarilândia, com a entrega do título definitivo de suas propriedades.
Início da pavimentação da Linha 625, em parceria com o Governo de Rondônia;
SAÚDE
Avanço das obras do Centro de Hemodiálise;
Aquisição de novo ônibus e ambulâncias para transporte de pacientes;
Conclusão das obras do Hospital da Criança, que será inaugurado em breve.
Construção da UTI municipal com 10 leitos;
Fortalecimento da rede pública de saúde, com a entrega de modernos equipamentos, como ultrassom, raio X digital, cardioversor, carrinho de anestesia, mesa de cirurgia digital, torre de vídeo, poltronas, móveis, entre outros equipamentos para o Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas, Unidades de Saúde e Hospital da Criança.
EDUCAÇÃO
Inauguração de uma nova escola no distrito de Bom Jesus;
Investimento de mais de R$ 2,5 milhões em equipamentos, mobiliários e materiais pedagógicos;
Contratação de uma nova frota para o transporte escolar com mais de 50 ônibus novos;
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
Incentivos fiscais que favorecem o crescimento do mercado imobiliário;
Construção do novo Centro Comercial Urbano;
Reforma e climatização do Centro de Convivência do Idoso;
Implantação do serviço de coleta seletiva e primeira Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos do município;
Fortalecimento do serviço público com a convocação de mais de 500 profissionais aprovados em concurso público;
APOIO AO PRODUTOR RURAL
Implantação do programa Caminho Rural, que já atendeu mais de 600 produtores, abrindo e melhorando acessos a áreas produtivas.
Patrolamento de mais de 1600 quilômetros de estradas rurais;
Abertura de novas estradas, remoção de morros e curvas perigosas, construção de pontes e instalação de bueiros metálicos.
LAZER E QUALIDADE DE VIDA
Instalação de playgrounds em todas as praças públicas;
Reforma e revitalização da Quadra Jardim dos Estados;
Revitalização e ampliação da Praça Sebastião Dias de Almeida na Avenida Dom Pedro I.
Realização de grandes eventos como o Barco Cross, Arraiá da Prefeitura, Festival Gastronômico, comemorações do aniversário da cidade, entre outros.
