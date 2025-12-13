Homem morre após confronto armado com a polícia no distrito do Guaporé

Publicada em 13/12/2025 às 09h15
Um homem identificado como Matheus morreu após ser baleado em um confronto armado com policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), durante uma operação realizada no distrito do Guaporé, em Chupinguaia.
A ocorrência foi registrada após acompanhamento tático a um veículo suspeito na BR-364.
De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a equipe do PATAMO participava da operação Queimera, deflagrada com apoio do Núcleo de Inteligência (NI), quando recebeu informações de que o suspeito estaria se deslocando em um veículo modelo Renault Kwid, com destino à cidade de Cacoal.
Matheus era monitorado por suspeita de envolvimento em crimes de extorsão mediante ameaça, além de integrar um grupo criminoso conhecido como “pé-de-ferro”, com atuação em várias regiões do estado.
Durante o acompanhamento, o condutor desobedeceu às ordens de parada emitidas com sinais sonoros e luminosos, passou a realizar manobras perigosas e tentou fugir da abordagem policial.
Ainda conforme a ocorrência, em determinado momento, com o veículo em movimento, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a guarnição. Os policiais revidaram de forma moderada, utilizando armamento de fuzil calibre 5.56 e pistolas calibre 9 mm.
Após cessados os disparos, Matheus foi atingido na região do tórax e da boca. Ele apresentava sinais vitais, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Ana Neta, em Pimenta Bueno, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
No interior do veículo, os policiais localizaram um revólver da marca Rossi, de cor prata, além de cápsulas deflagradas e munições intactas. Também foram apreendidos um aparelho celular e outros objetos pessoais.
O veículo foi removido posteriormente ao pátio da Delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno, já que não foi possível a retirada imediata do local.
A ocorrência contou com o apoio de diversas equipes da Polícia Militar e de outros órgãos de segurança pública. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.
Após passar por necropsia, o corpo de Matheus, conhecido como “Mateuzinho”, será transladado para Vilhena, onde a funerária Canaã realizará os trâmites legais para velório e sepultamento.
