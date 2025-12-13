Trump volta a sugerir ataques terrestres na Venezuela:

Publicada em 13/12/2025 às 09h28
“E agora começamos por terra [os ataques]. E por terra é muito mais fácil. E isso vai começar a acontecer”, afirmou o chefe de Estado durante uma coletiva de imprensa no Salão Oval da Casa Branca, ao ser questionado sobre a situação com a Venezuela.
Em seguida, porém, acrescentou uma nuance importante: os ataques terrestres não precisam “necessariamente ser na Venezuela; nossos alvos são as pessoas que trazem drogas para o nosso país”.
Trump afirmou que a administração norte-americana eliminou o tráfico de drogas “a níveis nunca antes vistos”, especificamente “96% das drogas que chegam por via marítima”. Ele ironizou os 4% restantes, em referência aos ataques realizados pelas forças dos Estados Unidos no Mar do Caribe contra navios que supostamente transportavam drogas, pelos quais Trump foi acusado de cometer “assassinatos extrajudiciais”.
Entre risos e em tom de brincadeira, o presidente norte-americano disse que não gostaria de fazer parte desses 4% e, em seguida, perguntou aos presentes no Salão Oval: “Alguém quer ir pescar naquela região? Alguém quer ir pescar ali? Acho que não”.
Os bombardeios norte-americanos contra mais de duas dezenas de embarcações já causaram mais de 80 mortes.
Donald Trump também se recusou a revelar quais serão as próximas ações dos Estados Unidos em relação ao petróleo venezuelano, após a apreensão de um petroleiro com petróleo da Venezuela ao largo da costa do país latino-americano, na última quarta-feira.
O ocupante da Casa Branca ainda fez críticas à Colômbia — cujo presidente, Gustavo Petro, ele afirmou que seria “o próximo” na luta contra o narcotráfico —, embora tenha diferenciado a situação da venezuelana. “A Colômbia tem, pelo menos, três fábricas de cocaína. É um país diferente. Não estamos satisfeitos com isso. Mas estamos combatendo”, afirmou.
