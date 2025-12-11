Mulher é agredida pelo marido e jogada dentro do córrego em Ji-Paraná

Publicada em 11/12/2025 às 08h50
Na manhã desta quarta-feira-feira, uma mulher foi socorrida em Ji-Paraná depois de relatar que foi agredida pelo marido e jogada dentro do córrego 2 de Abril durante uma briga. Populares a encontraram na frente de um comércio do com as roupas encharcadas e chorando.
Ela apresentava ferimentos em várias partes do corpo. Disse que, na noite anterior, discutiu com o companheiro, que a agrediu com socos e chutes. Em seguida, segundo ela, o homem a empurrou para dentro do córrego. A vítima contou que “quase não saiu com vida”, porque a correnteza estava forte, por pouco não morreu afogada.
A mulher seria da capital Porto Velho, e estaria na companhia de seu marido que é caminhoneiro, que foi quem a jogou dentro do córrego durante uma discussão.
Ela foi encaminhada pelo SAMU à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos e teve os ferimentos registrados.
