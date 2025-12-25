Motorista é socorrido ao Hospita após caminhão leiteiro tomba na BR-364
Por JaruOnline
Publicada em 25/12/2025 às 10h20
 Um caminhão-tanque que transportava leite tombou na BR-364, na noite desta quarta-feira (24), no Setor 08, em Jaru.

Uma das versões inicialmente apresentadas aponta que o veículo seguia em direção a Ouro Preto do Oeste quando, devido à chuva e a um possível defeito no limpador de para-brisa, o motorista teria perdido o controle da direção, resultando no tombamento. Essa versão, no entanto, foi contestada e ainda será apurada.

A Polícia esteve no local e não encontrou o condutor, que teria sofrido apenas escoriações leves no braço e foi socorrido ao Hospital Municipal.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, e a assistência, assim como o reboque para retirada do veículo da via, ficou sob responsabilidade da concessionária Nova 364.

Polícia JARU
