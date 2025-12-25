Apenado é atacado a pauladas e fica gravemente ferido na zona leste

Publicada em 25/12/2025 às 10h40
Na tarde desta quarta-feira (24), o apenado Maurílio =, conhecido por “Pacheco”, foi violentamente agredido na Rua Providência, no bairro Cascalheira, zona Leste da capital de Rondônia. Segundo as primeiras informações apuradas, Maurílio foi atingido por pauladas na região da cabeça, ficando desacordado no local.
Testemunhas relataram que dois homens, que estariam em um veículo, foram vistos cometendo as agressões e fugiram em seguida, tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e realizar diligências na região.
O SAMU prestou os primeiros atendimentos à vítima, que foi encaminhada em estado grave ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, onde permanece sob cuidados médicos.
Maurílio cumpre pena de 12 anos, nove meses e 18 dias de reclusão pelo assassinato de Jaqueline de 29 anos. O crime ocorreu em 24 de janeiro de 2014, quando a vítima foi encontrada morta em um terreno baldio no mesmo bairro Cascalheira, na zona Leste de Porto Velho.
Jaqueline era irmã do repórter Rosinaldo Guedes, da emissora RedeTV. De acordo com informações oficiais, Maurílio havia sido liberado do sistema prisional há poucos dias antes de sofrer o ataque desta quarta-feira.
A Polícia Civil deve assumir as investigações para apurar a motivação do crime, identificar os autores e esclarecer se há relação entre o histórico criminal do apenado e o ataque sofrido. Até o momento, ninguém foi preso.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!