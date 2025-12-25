Ambulância de Alta Floresta que transportava paciente pega fogo na RO 479

Publicada em 25/12/2025 às 10h30
Uma ambulância do município de Alta Floresta do Oeste pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (25), na RO-479, em Rolim de Moura.
De acordo com as informações apuradas, o veículo seguia no sentido Rolim de Moura–Cacoal quando, na altura do quilômetro 12, o incêndio teve início na parte frontal, no compartimento do motor.
O motorista conseguiu sair do veículo a tempo e com a equipe médica, retiraram o paciente que estava sendo transportado.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, esteve no local e realizou o combate às chamas.
Após o ocorrido, o paciente foi transferido para uma ambulância do município de Rolim de Moura, que deu continuidade ao transporte até Cacoal.
As causas do incêndio deveram ser apontadas pela equipe da perícia da POLITEC.
