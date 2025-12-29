Marcos Rocha precisa repetir a ousadia de Confúcio; Scheid avança na extrema-direita; Bolsonaro e a “Lei do Retorno”

Publicada em 29/12/2025 às 09h42
A “Lei do Retorno” não é uma vingança pessoal, mas um princípio de causa e efeito
CARO LEITOR, a “Lei do Retorno” não se trata de um desejo pessoal de vingança, mas da consequência natural de nossas escolhas. Na Bíblia Sagrada, a “Lei do Retorno” é compreendida como a Lei da Semeadura e da Colheita (Gálatas 6:7), onde nossas ações (o que plantamos) determinam as consequências que colheremos (o que ceifamos), tanto no bem quanto no mal, refletindo a justiça divina. Em outros trechos bíblicos aparece a “Lei do Retorno”, a exemplo do Salmo 7:15-16, que descreve como a armadilha ou violência que alguém prepara para outros pode cair sobre a própria cabeça, e Provérbios 11:31 afirma que o justo e o ímpio recebem na terra a retribuição. Assim, a “Lei do Retorno” não é uma vingança pessoal, mas um princípio de causa e efeito: quem planta o mal, colherá o mal; quem planta o bem, colherá o bem, embora Deus também ofereça misericórdia, perdão e chance de mudança.
Causalidade
A Lei de Causa e Efeito, ou Causalidade (Aristóteles e Immanuel Kant), é um princípio universal que afirma que toda ação gera uma ocorrência correspondente, ou seja, nada acontece por acaso, e cada efeito tem sua causa, seja no universo físico ou no comportamento humano.
Escolhas
O comportamento humano tem implicações morais e espirituais (Santo Agostinho), onde nossas escolhas (livre-arbítrio – Erasmo de Roterdã) determinam as consequências futuras. Daí a necessidade da tomada de consciência para reconhecer que suas escolhas moldam o seu futuro.
Desmitifica
A causalidade desmistifica o acaso, pois tudo tem uma razão (Max Weber), mesmo que não seja imediatamente aparente. Cada pensamento e atitude (causa) gera uma consequência (efeito), ou seja, ação e reação.
Exemplo
Exemplo da ação e reação na vida prática: Estudar (causa) leva à aprovação (efeito); cuidar da saúde (causa) leva ao bem-estar (efeito). Daí exige-se a mudança de mentalidade (Michel Foucault) para mudar os efeitos que você atrai.
Fórmula
O ex-candidato a presidente do Novo nas eleições de 2022, cientista político Felipe D’Ávila, que obteve apenas 559.708 votos (0,47%), defende para o Brasil a fórmula do Chile para tirar a esquerda do poder nas últimas eleições. Ou seja, a fragmentação de candidatos a presidente na direita e da extrema-direita.
Equivocada
A fórmula do Chile não se aplica no Brasil, é uma leitura equivocada do ex-presidenciável Felipe D’Ávila, do Novo. Em coluna anterior, explicamos os motivos pelos quais a esquerda foi derrotada pela extrema-direita no Chile. Neste caso, o governo de esquerda no Chile não apresentava números favoráveis na economia como no Brasil.
Ideal
A fórmula ideal para derrotar a esquerda no Brasil, primeiramente, é que a direita precisa voltar a assumir o seu protagonismo e deixar de seguir a reboque da extrema-direita. Neste caso, definir um candidato e apresentá-lo com uma pauta desenvolvimentista, a exemplo de Juscelino Kubitschek e Fernando Henrique Cardoso.
Derrotar
O que a direita quer mesmo é tirar o PT do poder, mas como fórmula, faz-se necessário financiar candidaturas de esquerda e de extrema-esquerda de candidatos a presidente nos partidos UP, PSTU, PCB, PCO e nos nanicos DC, Cidadania, Agir e Mobiliza. Além disso, o Novo e o PSDB precisam apresentar nomes competitivos para conquistar o eleitor do centro.
Jaca I
A jornalista Malu Gaspar não precisou calçar as sandálias Havaianas para entrar o ano de 2026 com os dois pés na jaca. Em novo artigo divulgado no jornal O Globo, Malu afirma que o ministro Alexandre de Moraes não teria feito “pressão” sobre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no caso Banco Master.
Jaca II
Outro que entrou com o pé na jaca em 2026 é o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques. Ele cumpria medidas cautelares em Santa Catarina, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de deixar o país. Contudo, fugiu e foi capturado no Paraguai tentando fugir do Brasil com documentos falsos. Agora está na Papudinha.
Retorno
Postagens viralizam nas redes sociais afirmando que o soluço do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) seria por conta da “Lei do Retorno” devido ao vídeo que ele fez durante a pandemia imitando os pacientes graves com falta de ar devido ao Covid-19. O Brasil já totalizava 688.705 óbitos pelo coronavirus desde o início da pandemia.
Provocando
Outras postagens que estão viralizando nas redes sociais são internautas provocando pastores neopentecostais que curam cegos, paralíticos, exorcizam demônios e fazem pessoas se tornarem milionárias, curar o soluço do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).
Preferido
Falando em Bolsonaro, visitei os municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim no final de semana e, conversando com lideranças políticas e populares, me confirmaram o crescimento do agropecuarista Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná) no eleitorado da extrema-direita. Ele é o nome preferido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).
Assumiu
O senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) assumiu publicamente sua pré-candidatura ao governo nos últimos encontros com a base partidária do PL em Rondônia. Rogério seguirá com recall eleitoral de 2022 e respaldado pelos eleitores da extrema-direita, ou seja, bolsonaristas.
Rumores
Falando em assumiu, o governador coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) não se pronunciou publicamente em relação aos rumores surgidos após reunião com secretários de que desistiria de concorrer a uma vaga ao Senado em 2026. Rocha se encontra viajando de carro com a família depois do episódio.
Vaga
Segundo uma fonte palaciana, o governador coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) teria ligado para o presidente nacional do União Brasil (UB), advogado Antonio Rueda, para pedir a vaga para disputar o Senado. Rocha não precisa pedir, a vaga já é dele, basta bater chapa na convenção interna partidária.
Coragem
Como assim, bater chapa? Basta o coronel Marcos Rocha ter a mesma coragem que teve o senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) quando enfrentou o presidente nacional do MDB, Michel Temer (MDB-SP), e o ex-senador Valdir Raupp (MDB-Rolim de Moura), ambos não queriam dar a vaga para Confúcio concorrer ao Senado.
Homologado
Destemidamente, Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) deixou o governo, permaneceu no MDB - seu partido histórico, bateu chapa na Convenção do MDB, provocou até confusão e porrada, mas saiu com o nome homologado da convenção para concorrer ao Senado nas eleições de 2018. Por fim, Confúcio ganhou a eleição e o senador Valdir Raupp e a deputada federal Marinha Raupp, derreteram nas urnas e não foram reeleitos.
Ousadia
O governador coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) precisa ter a mesma ousadia e coragem que teve o senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) para deixar o governo e enfrentar corajosamente na convenção de escolha de candidatos possíveis adversários que desejam impedir a sua candidatura pelo União Brasil ao Senado. Neste caso, preparar a tropa de choque (convencionais e militância), vestir a farda de coronel, registrar o pedido de candidatura, chegar no horário certo da convenção e deixar o recinto com a candidatura homologada.
Desmobilizar
Só acreditarei que o governador coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) não é candidato ao Senado quando a primeira-dama Luana Rocha, atual secretária da SEAS, desmobilizar toda sua pré-campanha de deputada federal. Inclusive, liberar os apoios de deputados estaduais à sua pré-candidatura, a exemplo da deputada Rosangela Donadon (União-Vilhena).
Solitariamente
Enquanto o ex-prefeito de Porto Velho Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho) e o prefeito de Cacoal Adailton Fúria (PSD-Cacoal) seguem solitariamente sem candidatos a senadores no jogo do poder político para suceder o governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho). O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) segue com o garfo, a faca, o prato e o queijo para as próximas eleições de 2026.
Conta
A chapa do Podemos para suceder o governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) conta com o delegado de polícia federal Flori Cordeiro para governador e o delegado Rodrigo Camargo para senador. Nesta chapa, segundo Léo, ainda cabe o deputado federal Fernando Máximo (União-Porto Velho) para figurar como candidato a senador.
Atuação
O vereador Dr. Breno Mendes (Avante-Porto Velho) reuniu na tarde de sexta-feira (26) toda a sua assessoria e apoiadores para confraternização de final de ano. No evento, Breno apresentou os seguintes números históricos da atuação parlamentar: 61 Projetos de Lei; 19 Anteprojetos de Lei; 151 matérias do Executivo aprovadas e demandou 5.581 pedidos de providências a Prefeitura de Porto Velho.
Faleceu
Faleceu na madrugada de hoje (29), o conselheiro Valdivino Crispim de Sousa, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO). A cerimônia fúnebre será a partir das 09h no auditório do TCE-RO. O conselheiro Crispim dedicou a sua vida ao fortalecimento da governança pública dentro dos princípios da ética e transparência pública.
Diárias
Falando em contas, o prefeito de Chupinguaia, Dr. Wesley Araújo (PP), precisou abrir crédito suplementar, no valor de 152.144,56 (cento e cinquenta mil, cento e quarenta e quatro reais, cinquenta e seis centavos) para tirar as contas do vermelho da Câmara Municipal de Chupinguaia. Neste caso, a farra é grande com diárias e o TCE-RO precisa conter a fome dos vereadores do município em voga por diárias.
Sério
Falando sério, a Lei do Retorno na Bíblia se refere à responsabilidade pessoal e justiça, onde nossas escolhas moldam nosso futuro, mas sempre dentro do contexto do amor, da misericórdia e da soberania de Deus. A Bíblia incentiva a agir por amor a Deus e ao próximo, não por interesse de receber algo em troca - Lei de Ouro: “Façam aos outros o que querem que eles façam.”
