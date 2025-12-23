Por Assessoria
Publicada em 23/12/2025 às 08h47
Ji-Paraná avança no cuidado com a saúde da mulher. Profissionais da rede municipal estão sendo capacitados para a oferta do implante contraceptivo, um método moderno, seguro e de longa duração.
O município é o primeiro de Rondônia a oferecer a capacitação e o implante, com investimento do Ministério da Saúde e também com recursos próprios.
Mais acesso, mais autonomia e mais cuidado para as mulheres de Ji-Paraná.
MAIS SAÚDE
A carreta do Agora Tem Especialistas está no município atendendo mulheres já agendadas pelo SUS.
Quando alguém confirma e não comparece, outra mulher deixa de ser atendida.
Se a Central de Regulação entrou em contato e você confirmou, compareça.
Nossa equipe está pronta para cuidar da sua saúde.
