Ji-Paraná avança no cuidado com a saúde da mulher
Por Assessoria
Publicada em 23/12/2025 às 08h47
Ji-Paraná avança no cuidado com a saúde da mulher. Profissionais da rede municipal estão sendo capacitados para a oferta do implante contraceptivo, um método moderno, seguro e de longa duração.

O município é o primeiro de Rondônia a oferecer a capacitação e o implante, com investimento do Ministério da Saúde e também com recursos próprios.

Mais acesso, mais autonomia e mais cuidado para as mulheres de Ji-Paraná.

MAIS SAÚDE

A carreta do Agora Tem Especialistas está no município atendendo mulheres já agendadas pelo SUS.

Quando alguém confirma e não comparece, outra mulher deixa de ser atendida.

👉Se a Central de Regulação entrou em contato e você confirmou, compareça.

Nossa equipe está pronta para cuidar da sua saúde.

Geral IMPLANTE CONTRACEPTIVO
