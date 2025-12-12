Ji-Paraná avança na Saúde da Mulher com início das inserções do implante contraceptivo Implanon

Publicada em 12/12/2025 às 14h33
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e do Departamento de Atenção Básica, iniciou nesta semana a implantação do implante contraceptivo subdérmico Implanon na rede municipal. O método, enviado pelo Ministério da Saúde e recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é reconhecido por sua alta eficácia, segurança e proteção prolongada por até três anos, reforçando as políticas de saúde sexual e reprodutiva no município.
Estruturação do projeto e aquisição dos implantes
Desde janeiro de 2025, a gestão da Atenção Básica vem organizando toda a estrutura técnica e administrativa necessária para implantação do Implanon no SUS municipal. O trabalho envolveu organização de fluxos, definição do público-alvo, elaboração de processos internos e capacitação das equipes da Estratégia Saúde da Família.
Ji-Paraná também realizou aquisição própria do método e foi contemplada com unidades fornecidas pelo Ministério da Saúde, assegurando a oferta conforme as diretrizes nacionais de planejamento reprodutivo.
Capacitação profissional e articulação intersetorial
Nos dias 02 e 03 de dezembro, quatro profissionais das equipes de Atenção Básica, dois médicos e duas enfermeiras, participaram, em Porto Velho, do treinamento oficial promovido pelo Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SESAU). A formação incluiu conteúdos teóricos, protocolos de manejo clínico e orientações de segurança para realização do procedimento.
Durante o período de capacitação, a gestão da Atenção Básica também participou de reunião com a Promotoria de Justiça da Saúde, representada pela promotora Dra. Josiane, fortalecendo estratégias conjuntas para identificação e captação do público-alvo. A ação contou ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, para orientar mulheres em situação de vulnerabilidade que podem se beneficiar do método.
No dia 09 de dezembro, no auditório do Ministério Público, ocorreu a etapa teórica ampliada, reunindo profissionais da Atenção Básica, da média e alta complexidade, do sistema prisional e da saúde indígena. A participação multiprofissional reforçou a integração dos serviços e qualificou o cuidado prestado em diversas frentes do SUS.
Início das inserções nas UBS
No dia 10 de dezembro, teve início a fase prática do projeto, com as primeiras inserções do Implanon em três unidades:
• UBS Green Park – 1º Distrito
• UBS José dos Santos (Orleans) – 2º Distrito
• UBS São Francisco
Ao todo, 163 implantes foram realizados durante a capacitação prática:
73 na UBS Green Park, 87 na UBS José dos Santos e 3 na UBS São Francisco.
A divisão estratégica das equipes permitiu acompanhar as usuárias, garantir segurança no procedimento e fortalecer a continuidade do atendimento na Atenção Primária.
Público-alvo e critérios de indicação
O Implanon pode ser ofertado a mulheres e adolescentes entre 14 e 49 anos, mediante avaliação clínica individualizada e aconselhamento reprodutivo. No caso de adolescentes, o atendimento segue rigorosamente o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com respeito à autonomia, sigilo e proteção integral.
O método é especialmente indicado para:
• Mulheres com dificuldade de adesão a métodos de uso diário ou mensal;
• Pacientes com contraindicação ao estrogênio;
• Mulheres em situação de vulnerabilidade social;
• Puérperas e mulheres no pós-aborto;
• Usuárias com doenças crônicas como diabetes, hipertensão e obesidade.
Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde
As mulheres interessadas devem procurar a UBS de referência para receber orientações e realizar a avaliação clínica. Atendendo aos critérios estabelecidos, a inserção do Implanon é feita diretamente na unidade, de forma rápida, segura e totalmente gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Avanço para a saúde pública do município
A implantação do Implanon representa um marco para a saúde da mulher em Ji-Paraná. O método amplia o acesso ao planejamento reprodutivo, fortalece a autonomia das usuárias e contribui diretamente para a redução de gestações não planejadas, especialmente entre adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade.
A Prefeitura, por meio do Departamento de Atenção Básica, reforça o compromisso de expandir a oferta, capacitar mais profissionais e assegurar atendimento integral e qualificado às mulheres em todas as regiões da cidade.
