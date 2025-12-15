Governo de Rondônia apresenta retrospectivas de conquistas, investimentos e serviços que impactaram rondonienses em 2025

Publicada em 15/12/2025 às 14h52
O governo de Rondônia apresenta para a população as retrospectivas de ações de 2025 em diversas secretarias e órgãos estaduais com conteúdos atrativos no Portal de notícias oficial: https://rondonia.ro.gov.br/portal/noticias. Este é um momento crucial de transparência e prestação de contas, em que a gestão apresenta à população o balanço detalhado dos trabalhos realizados ao longo do ano.
As retrospectivas trazem um panorama completo dos investimentos, projetos e serviços que impactaram positivamente a vida dos rondonienses nas mais variadas áreas. Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o balanço de 2025 confirma o ritmo de trabalho e a dedicação para transformar Rondônia em um estado cada vez mais desenvolvido, digno e justo.
“O governo de Rondônia fortaleceu os trabalhos em 2025, focado em um futuro melhor para a população de Rondônia. A prestação de contas demonstra compromisso com a transparência e a responsabilidade”, salientou Marcos Rocha.
Entre os atrativos das retrospectivas de 2025, destacam-se:
Resultados e Conquistas: destaques dos avanços alcançados em cada pasta, com foco nos projetos de maior relevância.
Investimentos estratégicos: detalhamento dos recursos aplicados em infraestrutura, saúde, educação, segurança e desenvolvimento social.
Impacto social: informações sobre como as políticas públicas implementadas transformaram e melhoraram o dia a dia da população no estado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!