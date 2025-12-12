Fórum Digital garante participação remota de estudante em premiação do TRE-RO

Publicada em 12/12/2025 às 15h17
A estrutura do Fórum Digital de Monte Negro viabilizou a participação remota da estudante Yasmin de Andrade Moratto à cerimônia de premiação do Concurso de Redação Patrulha Eleitoral 2025, realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e apoio da Receita Federal do Brasil – Seccional Rondônia, nesta semana.
O concurso de redação busca estimular a cidadania e a produção textual entre os jovens rondonienses. Yasmin, aluna do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), conquistou o primeiro lugar e, por meio do Fórum Digital de Monte Negro, pôde acompanhar toda a cerimônia de premiação sem precisar enfrentar o deslocamento de aproximadamente 247 quilômetros até Porto Velho, a capital do Estado, onde acontecia a solenidade.
A experiência é mais um exemplo do papel dos Fóruns Digitais como instrumentos de inclusão digital. Somente em 2025, as unidades dos Fóruns Digitais, em parceria com o TRE-RO, atenderam 1.651 pessoas, alcançando 5.797 atendimentos desde o início do projeto.
