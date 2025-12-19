Escolha do Rei e da Rainha da 3ª Idade reúne idosos em noite de celebração

Publicada em 19/12/2025 às 08h26
A Prefeitura, por meio da SEMAST (Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho), realizou na noite desta terça-feira (16/12/2025), a Escolha do Rei e Rainha da 3ª Idade – Ano 2025, no Centro de Convivência da 3ª Idade Maruff Jordy. O evento reuniu idosos que participaram das atividades do Centro de Convivência para uma noite de alegria, integração e celebração.
Entre os 22 candidatos que desfilaram, foram eleitos Raimundo Ramos Soares, como Rei da 3ª Idade – biênio 2025/2026, e Ilda Maria Barros Carvalho, como Rainha da 3ª Idade – biênio 2025/2026. A escolha simboliza o reconhecimento da história, da experiência e da participação ativa dos idosos na vida social do município.
Os candidatos participaram de um desfile avaliados por uma comissão de jurados, com critérios como postura, simpatia, elegância e desenvoltura. A programação também contém momentos de confraternização, música e interação, fortalecendo os laços entre os participantes e proporcionando uma noite especial para todos.
A ação faz parte das iniciativas da Prefeitura voltadas para a valorização da pessoa idosa, ao incentivo ao envelhecimento ativo e ao fortalecimento da convivência comunitária. O município segue comprometido com políticas públicas que promovem mais qualidade de vida, respeito e participação social para os idosos.
