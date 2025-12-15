Donald Trump diz que Rob Reiner era atormentado e obcecado por ele

Publicada em 15/12/2025 às 15h27
O presidente americano Donald Trump chamou o diretor Rob Reiner de atormentado e disse que o cineasta era obcecado com ele.
O diretor responsável por filmes como "Conta Comigo", "Louca Obsessão" e "Harry e Sally - Feitos um para o Outro", e sua mulher, a atriz e fotógrafa Michele Singer, de 70 anos, foram encontrados mortos em sua mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos, neste domingo (14).
"Uma coisa muito triste aconteceu ontem à noite em Hollywood. Rob Reiner, um atormentado e decadente diretor de cinema e estrela de comédia, mas que já foi muito talentoso, faleceu, junto com sua esposa, Michele, supostamente devido à raiva que ele causou em outros através de sua aflição massiva, inflexível e incurável com uma doença debilitante da mente conhecida como Síndrome de Desarranjo Mental por Trump", escreveu o presidente americano na rede Truth Social.
"Ele era conhecido por deixar as pessoas loucas por sua obsessão furiosa pelo presidente Donald J. Trump, com sua paranoia óbvia atingindo novos patamares à medida que o governo Trump superava todos os objetivos e expectativas de grandeza, e com a Era de Ouro da América sobre nós, talvez como nunca antes. Que Rob e Michele descansem em paz!"
A polícia investiga as circunstâncias das mortes, que aparentam se tratar de homicídio, informou o Departamento de Polícia da cidade em comunicado à imprensa. Os corpos foram identificados com indícios de esfaqueamento.
Nick Reiner, um dos três filhos do casal, foi preso pela polícia de Los Angeles e classificado como o principal suspeito do caso. A revista People, especializada na cobertura de Hollywood, diz ter ouvido de fontes próximas às investigações que Nick Reiner, filho do diretor, é o responsável pela morte do casal.
