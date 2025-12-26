Com apoio da deputada Sílvia Programa Casa da Comunidade leva curso de corte e costura para o distrito de Nova Mutum Paraná

Por Assessoria parlamentar
26/12/2025 às 11h53
O programa Casa da Comunidade, desenvolvido pelo Ifro de Ji-Paraná, levou o curso de corte e costura – modelagem - para o distrito de Nova Mutum Paraná, em Porto Velho, atendendo gratuitamente 15 alunas, no espaço da Associação Observatório Socioambiental.
Os cursos e oficinas ofertados pelo projeto Casa da Comunidade são custeados através de emendas da deputada federal Sílvia Cristina. Em Nova Mutum, os cursos de corte e costura foram ministrados pela professora Fábia Cristina Lopes Rodrigues.
“São diferentes cursos e oficinas, oferecidos gratuitamente, inclusive o material para o processo de aprendizado, permitindo que as pessoas garantam uma renda extra para suas famílias”, destacou a deputada Sílvia Cristina.
