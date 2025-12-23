Cirone Deiró cumpre agenda em Ariquemes e acompanha entrega de equipamentos agrícolas

Publicada em 23/12/2025 às 14h30
O deputado estadual Cirone Deiró está em Ariquemes, no município, agricultores vinculados à Associação de Pequenos Produtores Rurais Unidos Venceremos (ASPRUVE) receberam recursos destinados à aquisição de implementos agrícolas.
De acordo com informações relacionadas à visita, os equipamentos foram entregues aos produtores e passaram a ser utilizados nas atividades do dia a dia. A liberação dos recursos teve como finalidade a compra de instrumentos considerados necessários para a rotina agrícola.
Durante o contato com os agricultores, Cirone Deiró afirmou: “Recentemente, durante uma visita aos agricultores, pude verificar os benefícios que esses equipamentos estão trazendo para o dia a dia deles e de suas famílias”. O parlamentar também declarou: “Este é o nosso compromisso com os agricultores: melhorar a rotina de trabalho por meio da liberação de recursos para a compra de equipamentos essenciais para a atividade agrícola”.
Ainda conforme o deputado, a atuação junto aos produtores segue direcionada ao fortalecimento das atividades desenvolvidas pelas famílias atendidas. “Com união e trabalho, estamos avançando no apoio aos agricultores e suas famílias”, disse.
