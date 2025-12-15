Casa da Amizade do Rotary Club e Prefeitura unem forças para implantar Comunicação Alternativa

Publicada em 15/12/2025 às 14h31
A Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA) é um recurso que possibilita a comunicação por meio de símbolos, imagens e pictogramas, permitindo que pessoas com dificuldades na fala consigam se expressar, compreender orientações e interagir com o ambiente. O sistema é voltado especialmente para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência intelectual, motora ou múltipla, pessoas com afasia, idosos com sequelas neurológicas, crianças com atraso de linguagem e cidadãos com dificuldades temporárias de comunicação.
Com esse propósito, uma reunião realizada nesta segunda-feira (15), na Secretaria de Governo da Prefeitura de Rolim de Moura, em parceria com a Casa da Amizade do Rotary Club de Rolim de Moura, definiu a instalação de placas e pranchas de Comunicação Alternativa em espaços públicos do município.
O secretário municipal de Governo, Edson Bavaresco, recepcionou as representantes da Casa da Amizade, Daiane Taliari de Souza e Vânia Regina, além da fonoaudióloga Juliana Gomes, responsável técnica pelo projeto, que apresentou a proposta. A iniciativa foi aceita pela administração municipal e segue o que determina a Lei nº 15.249/2025, que trata da acessibilidade comunicacional em espaços públicos.
As placas utilizam pictogramas padronizados, permitindo que a comunicação ocorra por meio de apontamentos, gestos e símbolos, promovendo autonomia, inclusão e um atendimento mais humanizado em locais como praças, escolas e unidades de saúde. A ação conta ainda com o apoio da ABRACE, fortalecendo a rede de inclusão no município.
O prefeito Aldo Júlio ressaltou a relevância do trabalho desenvolvido pela Casa da Amizade e a importância da parceria com o poder público. “Esse projeto é um exemplo de como a união entre a Prefeitura e entidades comprometidas com o social gera resultados concretos. A Casa da Amizade tem um trabalho reconhecido e sensível às causas da inclusão, e a administração municipal é parceira porque acredita que comunicação é um direito de todos”, destacou o prefeito.
A Casa da Amizade informou ainda que pretende instalar, ainda neste mês, as primeiras placas de Comunicação Alternativa no Espaço Ecológico Gaia Amiga e na Praça Durvalino de Oliveira, ampliando o acesso à comunicação em locais de grande circulação de famílias e crianças. Ao mesmo tempo, a entidade busca apoio para expandir o projeto a outros espaços públicos do município.
Empresas ou empresários interessados em apoiar a iniciativa, por meio da confecção de placas ou banners de Comunicação Alternativa, podem procurar a Casa da Amizade do Rotary Club de Rolim de Moura, com a presidente Daiane Taliari de Souza, pelo telefone (69) 9 8443-5155.
