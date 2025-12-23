Cantata Natalina encerra programação cultural da Prefeitura de Jaru no ano de 2025

Publicada em 23/12/2025 às 08h21
A Cantata Natalina de Jaru foi encerrada na última sexta-feira (19). O evento, promovido pela Prefeitura de Jaru por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, e Secretaria Municipal de Educação – Semed, reuniu centenas de pessoas na avenida Dom Pedro, em frente à praça Sebastião Dias de Almeida, durante os dois dias de programação.
A cantata contou com apresentações dos alunos das escolas Zenir Carvalho, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Maria de Lourdes, Pato Donald, Maria do Socorro, Beatriz Mireya, Abrão Rocha, Clube de Mães, Jean Carlos Muniz, Menézio de Victo, Aldemir Lima Cantanhede, Maria Gomes, Tania Barreto, Gabriel Balmant, além dos violinistas Nicolas, Gustavo Leite, dos cantores Emanuel e Mariza, Pamela Olinda e Eliane Nunes, da banda da Igreja Batista da Bênção, dos corais da Igreja Adventista e da Igreja Presbiteriana do Brasil, e do número de dança do Studio de Ballet Bella Art.
As apresentações emocionaram o público presente e marcaram o final da programação cultural do município no ano de 2025. O prefeito Jeverson Lima falou sobre esta tradicional atração natalina. “A cantata reúne as famílias jaruenses nesta festa cheia de música e emoção, movimenta o comércio no entorno do evento e promove o espírito de confraternização e agradecimento em nossa cidade. É um momento muito especial para todos nós, jaruenses”, ressaltou.
