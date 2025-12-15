Abertura da Casa do Papai Noel encanta o público e marca início do Natal Luz

Publicada em 15/12/2025 às 14h16
A Prefeitura de Ji-Paraná realizou, no dia 12 de dezembro, a abertura oficial da Casa do Papai Noel, dando início à programação do Natal Luz no município. A noite foi marcada por emoção, encanto e forte participação do público, especialmente das famílias e das crianças.
A chegada do Papai Noel foi um dos momentos mais aguardados da celebração. Em uma carreata especial, o Bom Velhinho percorreu as ruas acompanhado por uma comitiva formada por soldadinhos, bailarinas e personagens natalinos, levando magia e alegria até a Casa do Papai Noel.
O evento contou ainda com um lindo espetáculo de pirotecnia, que iluminou o céu e emocionou o público presente, além de apresentações artísticas e culturais que tornaram a noite ainda mais especial e encantadora.
O prefeito Affonso Cândido (PL) participou da abertura oficial e realizou a entrega simbólica das chaves da Casa do Papai Noel ao Bom Velhinho, marcando oficialmente o início das atividades do espaço, preparado para receber crianças e visitantes durante todo o período natalino.
A Casa do Papai Noel integra a programação do Natal Luz e foi pensada para proporcionar momentos de confraternização, alegria e fortalecimento dos laços familiares, reforçando o espírito natalino em Ji-Paraná.
Foto: Bruno Perazzoli
Comentários
Seja o primeiro a comentar!