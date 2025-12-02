2º Dia de Formatura do Pré-Escolar dos alunos das escolas Zenir Carvalho, Juscelino Kubitschek e Marechal Cordeiro

Publicada em 12/12/2025 às 14h56
Na noite da última quarta-feira, 10, a prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, realizou a solenidade de formatura das escolas de educação infantil do município.
Desta vez, os alunos das escolas Zenir Carvalho, Juscelino Kubitschek e Marechal Cordeiro, receberam os certificados de conclusão e portfólio das atividades do pré escolar.
A secretária da semed, Cleide Gonçalves, lembrou que até a próxima sexta-feira,12, as formaturas acontecem no Espaço Essenza, localizado na Linha 628, km 01, próximo a BR 364, saída para Ouro Preto do Oeste.
No sábado, dia 13 a formatura será na Escola de Bom Jesus.
Na segunda, dia 15 de dezembro , será a vez dos alunos de Tarilândia e Jaru Uaru. A cerimônia acontecerá na Quadra Poliesportiva do distrito de Tarilândia.
Todos os dias, a partir das 18h30.
