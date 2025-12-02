JARU

2º Dia de Formatura do Pré-Escolar dos alunos das escolas Zenir Carvalho, Juscelino Kubitschek e Marechal Cordeiro

Desta vez, os alunos das escolas Zenir Carvalho, Juscelino Kubitschek e Marechal Cordeiro, receberam os certificados de conclusão e portfólio das atividades do pré escolar.