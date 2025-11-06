EVENTO

Worship Night reúne fiéis em Porto Velho para dois dias de adoração com FHOP Music

Nos dias 14 e 15 de novembro, a Igreja às Nações será palco de um encontro de fé e louvor com o Ministério FHOP Music, em um evento que promete marcar a capital rondoniense com momentos de intensa adoração e comunhão espiritual