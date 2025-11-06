Worship Night reúne fiéis em Porto Velho para dois dias de adoração com FHOP Music
Por Assessoria
Publicada em 06/11/2025 às 09h41
Nos dias 14 e 15 de novembro de 2025, a Igreja às Nações, em Porto Velho (RO), será palco de um grande encontro de adoração e fé: o Worship Night, evento que promete um verdadeiro mover sobrenatural de Deus. A programação contará com a participação especial do Ministério FHOP Music, conhecido nacionalmente por suas canções que têm impactado gerações e levado pessoas a experiências profundas de intimidade com o Espírito Santo.

Realizado em parceria com o Colégio Cristão e a SOCIBRA, o Worship Night é uma oportunidade única para a comunidade cristã de Rondônia se reunir em dois dias de intensa adoração, comunhão e renovação espiritual.

📍 Informações do Evento

Data: 14 e 15 de novembro de 2025

Horário: A partir das 19h30

Local: Igreja às Nações

Endereço: Rua Raimundo Cantuária, 2290 – Porto Velho/RO

As vagas são limitadas e os ingressos estão disponíveis somente online.
O Worship Night promete ser um marco espiritual na capital rondoniense, reunindo fiéis de diferentes denominações em uma atmosfera de louvor e entrega. Prepare seu coração e participe dessa experiência transformadora.

