Vilhena inaugura decoração natalina e encanta público com show e atrações

Publicada em 11/11/2025 às 08h37
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), realizou no último sábado, 8 de novembro, a tradicional cerimônia do Acender das Luzes de Natal, na Praça Nossa Senhora Aparecida. O evento marcou oficialmente o início das festividades de fim de ano no município e encantou moradores e visitantes com uma das maiores e mais belas decorações natalinas já realizadas na cidade.
Entre os destaques da noite, estiveram o show surpresa da cantora Kira Garcez, que emocionou o público com um repertório especial, e a presença do Papai e da Mamãe Noel, acompanhados de personagens natalinos que recepcionaram as famílias na Casa do Papai Noel, garantindo momentos de alegria e muitas fotos.
Com investimento aproximado de R$ 700 mil, a decoração natalina deste ano contempla toda a Praça Nossa Senhora Aparecida, incluindo suas quatro laterais, e se estende pela Avenida Major Amarante até a Praça Padre Ângelo Spadari. O projeto reúne 72 árvores decoradas e inúmeros elementos luminosos que transformam o centro da cidade em um verdadeiro cenário de Natal.
A programação incluiu também a Feira Agroartes, que reuniu artesãos e produtores locais, onde o público teve a oportunidade de conhecer de perto o trabalho dos expositores e adquirir produtos regionais, contribuindo para o fortalecimento do comércio local.
