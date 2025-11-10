UNIR registra livro de extensão na Biblioteca Nacional

Publicada em 10/11/2025 às 15h29
O projeto de extensão “Segurança do Paciente Pediátrico na Cirurgia: uma abordagem lúdica no Hospital de Base Ary Pinheiro, em Porto Velho”, desenvolvido por docentes e estudantes dos cursos de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), conquistou mais uma importante etapa: o registro oficial do livro produzido pela equipe na Biblioteca Nacional, garantindo a preservação e autoria da obra.
O livro, elaborado com uma linguagem lúdica e ilustrações coloridas, tem como objetivo acolher crianças em ambiente hospitalar, explicando de forma simples e interativa as etapas do processo cirúrgico desde o preparo até o pós-operatório, contribuindo para reduzir o medo e promover segurança e empatia no atendimento pediátrico. O projeto é coordenado pelos professores doutores Horácio Tamada (cirurgião pediátrico) e Rodolfo Luis Korte (cirurgião plástico), ambos da UNIR, e pela professora colaboradora Maria Paula de Oliveira Pires (Unicamp), especialista em Saúde da Criança e do Adolescente.
Com o registro na Biblioteca Nacional, o material passa a integrar o acervo do Escritório de Direitos Autorais (EDA), assegurando sua autenticidade e preservação durante o prazo de proteção dos direitos patrimoniais e permitindo consulta futura. Esse reconhecimento também fortalece o nome da UNIR, do estado de Rondônia e abre caminho para a ampliação do projeto em outros ambulatórios e hospitais, inicialmente em âmbito estadual, mas também nacionalmente.
Consolidação e continuidade do projeto
Até o momento, foram entregues 100 exemplares do livrinho, e outros 300 exemplares serão distribuídos nos próximos meses pelos professores e pela equipe de extensão. Além disso, a disponibilização do livro na íntegra (acesse aqui) permite que outros profissionais e instituições utilizem o material em diferentes contextos de cuidado pediátrico.
Atualmente, a equipe se encontra na etapa de consolidação dos resultados obtidos, com a redação de um artigo científico que será submetido em breve para publicação e socialização dos resultados da pesquisa.
Resultados
Segundo Gisele Souza, egressa do curso de Medicina da UNIR e integrante do projeto, os resultados obtidos até o momento demonstram o impacto positivo do projeto tanto no ambiente hospitalar quanto na formação dos estudantes envolvidos. "A aplicação do livro educativo contribuiu para reduzir significativamente a ansiedade das crianças antes da cirurgia, favorecendo sua colaboração durante os procedimentos e promovendo uma comunicação mais efetiva com a equipe de enfermagem, especialmente no relato de dor e desconfortos no pós-operatório", afirma.
Além dos benefícios diretos às crianças e suas famílias, Gisele destaca que o projeto fortaleceu a integração entre profissionais de saúde, pacientes e comunidade, gerando um ambiente mais acolhedor e humanizado no contexto cirúrgico pediátrico. Para os estudantes, a experiência possibilitou o desenvolvimento de competências técnicas, científicas e interpessoais, por meio da participação em diferentes etapas desde a elaboração do artigo e do livro até a execução das ações no hospital.
Como apoiar o projeto
Como o livro foi inteiramente custeado pela própria equipe e por apoiadores do projeto, a quantidade de livros impressos depende de recursos limitados. Quem quiser contribuir com a publicação de novos exemplares ou participar das atividades pode entrar em contato pelos seguintes canais:
