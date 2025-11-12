TRT-14 promove mais de 1,2 mil audiências e movimenta R$ 13,7 milhões durante a 20ª Semana Nacional da Conciliação

Publicada em 12/11/2025 às 15h36
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) alcançou resultados expressivos durante a 20ª Semana Nacional da Conciliação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), realizada de 3 a 7 de novembro de 2025. Ao todo, foram promovidas 1.209 audiências e homologados 310 acordos, o que representa um crescimento de 43,8% e 34,7%, respectivamente, em comparação à edição de 2024.
Durante a semana, foram movimentados R$ 13.773.427,45, dos quais R$ 7.410.234,19 foram decorrentes de acordos celebrados em audiência. A ação envolveu todas as 32 Varas do Trabalho da jurisdição, além dos gabinetes de magistrados, secretarias unificadas, Juízo Auxiliar de Execução, Secretaria de Precatórios, Núcleo de Justiça 4.0, Secretaria-Geral Judiciária e os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejuscs) de primeiro e segundo graus.
Semana do Alvará
Simultaneamente às audiências de conciliação, também foi realizado um mutirão para expedição de alvarás judiciais, conforme previsto na Portaria Conjunta PRE-COR 3/2025, da Presidência e da Corregedoria do TRT-14. Foram expedidos 1.051 alvarás, com pagamento de R$ 5.860.001,01 a beneficiários, além do recolhimento de R$ 276.536,86 em encargos previdenciários e R$ 226.655,39 em tributos fiscais.
Compromisso com a cultura da paz
O presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do acesso à justiça e da pacificação social. “É com grande satisfação que divulgamos os resultados alcançados durante a Semana Nacional da Conciliação, fruto do empenho e da dedicação de magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) na busca pela paz social e resolução pacífica de conflitos. Às vésperas da realização da COP30, o TRT-14 renova seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, especialmente o ODS 16, que visa à promoção da cultura da paz, ao acesso à justiça e à construção de instituições eficazes”, afirmou.
Quer conciliar?
Empresas e trabalhadores que têm processos em tramitação no TRT-14 ainda podem solicitar a inclusão das ações na pauta de conciliação. Mesmo processos sem decisão final podem ser conciliados, desde que haja interesse de ambas as partes. A mediação é conduzida por magistrados(as) e servidores(as), com apoio técnico da Justiça do Trabalho.
Para participar, basta procurar a vara do trabalho responsável pelo processo ou entrar em contato com o(a) advogado(a) da causa. Também é possível acessar o Balcão Virtual do TRT-14 e indicar o interesse pela conciliação.
