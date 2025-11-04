Transposição: Sintero informa Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima, foi publicada. No total, 49 processos
Por SID
Publicada em 04/11/2025 às 13h50
Nos acompanhe pelo Google News
Arte: Jacson Pessoa

O Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) informa que a ATA n° 31/2025, da Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima, foi publicada. No total, 49 processos foram analisados e deliberados.

Acesse o documento completo aqui.

Veja, abaixo, as Atas publicadas em 2025:

Geral SINTERO
Imprimir imprimir