TJRO publica nesta sexta-feira edital para construção de Fórum de Nova Mamoré

Publicada em 26/11/2025 às 16h05
O Tribunal de Justiça de Rondônia publicará, nesta semana, o edital de licitação para a construção do novo Fórum da Comarca de Nova Mamoré, a 24ª do Estado. Atualmente, os serviços judiciais no município funcionam em um prédio inaugurado em outubro deste ano, em espaço cedido pelo Ministério Público de Rondônia.
O novo Fórum será construído em localização privilegiada, na avenida Antônio Hailton Dantas Leite, bairro Nova Redenção, e terá mais de 2,5 mil metros quadrados de área construída. O projeto contempla guarita, estacionamento e completa acessibilidade, seguindo as diretrizes de inclusão e atendimento humanizado adotadas pelo Tribunal.
A construção adotará o sistema Light Steel Frame, o mesmo utilizado nos fóruns digitais do TJRO. O modelo é reconhecido pela eficiência, economia e menor impacto ambiental, contribuindo para uma obra mais sustentável e alinhada às boas práticas modernas de engenharia e responsabilidade socioambiental.
A iniciativa representa mais um importante passo no processo de fortalecimento da infraestrutura judicial, garantindo melhores condições de atendimento à população e de trabalho para magistrados, servidores e demais operadores do direito.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!