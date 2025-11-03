Publicada em 03/11/2025 às 16h42
Sapatos sociais e saltos altos deram lugar aos tênis, e o ambiente forense foi substituído por um espaço ao ar livre, em contato direto com a natureza. Assim foi a sexta-feira, 31, vivida por servidores(as) e magistrados(as) do Poder Judiciário de Rondônia durante a Gincana do Judiciário, uma iniciativa que uniu descontração, espírito de equipe e solidariedade em comemoração ao Dia do Servidor Público.
A equipe "Finalmente Sexta" foi a grande campeã da Gincana do Judiciário 2025. O resultado foi anunciado após as provas presenciais realizadas na Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia (Ameron), em Porto Velho. Confira a classificação final:
1º lugar: equipe Finalmente Sexta
2º lugar: equipe Pérola do Mamoré
3º lugar: equipe Os Batutinhas
4º lugar: equipe Elite
5º lugar: equipe Vem que eu te ensino
Domínio do interior
O ranking aponta o sucesso de equipes formadas majoritariamente por servidores(as) do interior do estado. Pela primeira vez, o pódio é liderado por uma equipe de fora da capital, o que estimula ainda mais a participação de diferentes comarcas, fortalecendo o senso de pertencimento e valorizando o protagonismo dos(as) servidores(as) de todas as localidades.
Segundo a líder da equipe "Finalmente Sexta", Tatiana Maria Gomes Andrade, da comarca de Ji-Paraná, a equipe participa da competição desde 2023. A companheira de equipe, Ludmila de Oliveira dos Reis, destacou: "Nos organizamos e dividimos as provas conforme as habilidades, e a recompensa veio. Primeiro queríamos estar entre os 10, depois sentimos o potencial e acreditamos estar entre os 5, sendo o 1º no pódio foi uma verdadeira vitória", comentou.
A gincana foi organizada pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) e reuniu 24 equipes formadas por servidores(as) e magistrados(as) de diferentes comarcas. O foco foi incentivar a convivência saudável e saídas estratégicas da rotina, para fortalecer vínculos interpessoais e criar um ambiente mais motivador.
Segundo a presidente da Ameron, Fabíola Cristina Inocêncio, responsável por ceder o espaço para a realização do evento, o momento foi de celebração. “O judiciário é feito de pessoas e pessoas que se unem por um propósito em comum que é a distribuição da Justiça, mas nós também somos seres humanos com rotinas cansativas. Então momentos como esse são muito importantes para que a gente se divirta, para congregar e tirar daqui boas amizades”, comentou.
A juíza Valdirene Clementele, ressaltou a importância do momento de integração: “é uma satisfação muito grande participar desse momento de descontração, de interação com os colegas. Cada momento, cada prova foi pensado com muito carinho”.
Concordando com as falas, a juíza Karina Miguel também frisou o papel do coletivo no sucesso da instituição: “O Poder Judiciário de Rondônia tem sido diamante há muitos anos por conta de cada um de vocês. São as pessoas que fazem a diferença”.
Marca histórica
Com a edição de 2025, o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) atingiu o marco de 114,795 toneladas de alimentos arrecadados desde a primeira edição da Gincana do Judiciário, realizada em 2019. A iniciativa contempla provas sociais que envolvem servidores(as) e magistrados(as) em ações solidárias, incluindo a arrecadação de alimentos não perecíveis e tampinhas plásticas. Em 2020, em razão da pandemia de Covid-19, a gincana não foi realizada.
Na edição de 2025, foram arrecadadas 34 toneladas de alimentos, sendo quase 24 toneladas oriundas da capital e 10 do interior do estado. As comarcas participantes foram: Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, São Francisco do Guaporé, Presidente Médici e Guajará-Mirim.
Todos os alimentos foram reunidos em Porto Velho para posterior distribuição às instituições beneficentes e ao Serviço Social do Comércio (Sesc), que irá abastecer programas socioassistenciais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!