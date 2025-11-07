SINTERO firma parceria com a CLIOM para oferecer vantagens exclusivas em estética e saúde

Publicada em 07/11/2025 às 08h22
Cuidar de quem dedica a vida à educação também é uma forma de valorização. Pensando nisso, o SINTERO divulga mais uma parceria que reforça seu compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida da categoria.
A Clínica CLIOM – Estética e Saúde está oferecendo condições especiais e benefícios exclusivos para os servidores e servidoras da educação filiadas/os ao SINTERO.
Entre as vantagens, estão três aplicações de Botox, três retoques inclusos, um ano inteiro de autocuidado planejado e ainda 50% de desconto em qualquer uma das tecnologias disponíveis na clínica: Ultraformer MPT, Laser CO2 Fracionado e Morpheus 8.
A proposta é valorizar o autocuidado como parte da vida, reconhecendo que quem se doa todos os dias à educação também merece cuidar do próprio bem-estar.
As interessadas e interessados podem entrar em contato diretamente com a clínica para obter mais informações sobre os serviços.
Clínica CLIOM – Estética e Saúde
(69) 99219-9961 | (69) 99231-8311
