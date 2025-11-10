SINTERO divulga calendário das festividades que ainda serão realizadas em celebração ao Dia da Servidora e do Servidor Público 2025

Por SID
Publicada em 10/11/2025 às 14h22
Imagem: Jacson Pessoa
O Sindicato das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) segue promovendo as comemorações alusivas ao Dia da Servidora e do Servidor Público, com uma série de eventos realizados pelas regionais em todo o estado.
Algumas celebrações já aconteceram com grande participação das filiadas e dos filiados, marcando momentos de confraternização e valorização da categoria. Agora, o SINTERO divulga o calendário das festividades que ainda irão ocorrer, convidando todas e todos a participarem das próximas programações.
Fonte: Secretaria-Geral do SINTERO – 2025.
O SINTERO conta com a presença de todas e todos para tornar essas festividades ainda mais especiais. Participe!
