SINTERO: Ata nº 32 de 2025 é publicada pela Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais-CEEXT

Por SINTERO
Publicada em 11/11/2025 às 08h13
O Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) informa que a ATA n° 32/2025, da Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima, foi publicada. No total, 29 processos foram analisados e deliberados.
Acesse o documento completo aqui.
