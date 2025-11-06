SINJUR agradece servidores pela arrecadação de mais de 250 kg de alimentos na Festa do Servidor 2025

Publicada em 06/11/2025 às 11h26
A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) manifesta agradecimento especial a todos os servidores sindicalizados que contribuíram com a doação de 1 kg de alimento durante a Festa do Servidor 2025, realizada no último dia 27 de outubro.
A ação solidária foi o grande destaque do evento deste ano, resultando na arrecadação de mais de 250 kg de alimentos, que serão destinados a famílias em situação de necessidade em Porto Velho, durante as celebrações de Natal de 2025.
O SINJUR ressalta que o sucesso da festa e o alcance social da iniciativa só foram possíveis graças à participação e generosidade dos servidores, reafirmando o espírito de união e compromisso social da categoria.
O diretor de Comunicação do SINJUR, Rafael Campanha, destacou que “mais do que um gesto de solidariedade, essa ação simboliza o verdadeiro espírito de fraternidade que une os servidores do Judiciário. Cada doação representa não apenas alimento, mas também empatia e compromisso com o próximo.”
