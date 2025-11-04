Sine Municipal de Porto Velho apoia cursos gratuitos ofertados em parceria com Cataliza e Cargill

Publicada em 04/11/2025 às 16h03
O Sine Municipal de Porto Velho, em parceria com a Cataliza e a empresa Cargill, informa a abertura de inscrições para dois cursos gratuitos voltados à formação e inserção profissional de jovens e adultos da capital. As capacitações fazem parte do programa Comunidades Prósperas e serão realizadas no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), localizado na avenida Rio de Janeiro, nº 4.734, bairro Lagoa.
O primeiro curso, “Operações Básicas voltadas ao Transbordo”, tem carga horária de 80 horas e é destinado a pessoas a partir de 18 anos, com ensino médio completo. O segundo, “Inteligência Artificial, Power BI e Automação”, soma 112 horas e pode ser feito por participantes com 16 anos ou mais, com ensino fundamental completo, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio. Os dois cursos contam com 25 vagas cada.
As inscrições seguem abertas até quarta-feira (5), de forma on-line, por meio do QR Code disponível nos materiais de divulgação. A classificação e convocação dos candidatos ocorrerá na quinta-feira (6), e a matrícula presencial será feita na sexta-feira, dia 7 de novembro, no próprio Senai. As aulas começam no dia 10 de novembro. O curso de Transbordo será realizado até 5 de dezembro, e o de IA e Automação até 17 de dezembro, sempre no turno vespertino, das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.
O Sine Municipal atua como ponto de apoio para captação de mão de obra, encaminhamento ao mercado e qualificação profissional, com foco em preparar trabalhadores para novas oportunidades e promover o acesso ao primeiro emprego. “O Sine trabalha para aproximar quem busca emprego das empresas que precisam de profissionais qualificados. Parcerias como esta fortalecem essa rede de oportunidades”, destacou a coordenação do órgão.
