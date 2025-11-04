SINDSEF-RO promove jantar dançante em comemoração ao Dia do Servidor Público e os 36 anos do sindicato

Publicada em 04/11/2025 às 14h25
O Sindsef/RO tem o prazer de convidar você, filiado, para uma noite de grande animação nesta sexta-feira, dia 07 de novembro, a partir das 19 horas. Iremos comemorar juntos o Dia do Servidor Público e os 36 anos de fundação do nosso sindicato com um Jantar Dançante inesquecível!
O evento será realizado na nossa Sede Social em Porto Velho, que fica na Rua Matrinchã, nº 5014, Bairro Lagoa.
A festa contará com um Buffet completo com direito a água e refrigerante grátis, as bebidas alcoólicas serão vendidas à parte pelo bar do local. Para garantir a animação e ninguém ficar parado, a festa terá o som contagiante dos Dj’s Patita, Peron e Hadson, trazendo o melhor do Flashback e Jovem Guarda.
Além da música e da comida, teremos sorteio com um show de prêmios, que será feito através da numeração que está impressa no seu convite individual.
Como retirar seu convite:
Para garantir sua presença e a do seu acompanhante, você deve retirar o convite na Sede Administrativa do Sindsef/RO.
O horário de entrega é das 8h às 13h e das 14h às 17h. Lembre-se de levar seu contracheque ou um documento de identificação que comprove sua filiação.
Contamos com a sua presença!
