NOTA DE ESCLARECIMENTO

Sindicato dos Vigilantes de Rondônia esclarece versão sobre ocorrência no Detran e aciona setor jurídico para apurar os fatos

O SINTESV-RO reforça seu compromisso em defender os direitos dos vigilantes de Rondônia, acompanhar o caso junto às autoridades competentes e garantir que as informações reais sejam devidamente esclarecidas, evitando interpretações equivocadas ou generalizações que prejudiquem a imagem da categoria