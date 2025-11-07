Sindicato dos Vigilantes de Rondônia esclarece versão sobre ocorrência no Detran e aciona setor jurídico para apurar os fatos

Publicada em 07/11/2025 às 10h54
A direção do Sindicato dos Vigilantes do Estado de Rondônia (SINTESV-RO) esclarece que a notícia divulgada sobre a detenção de dois vigilantes que atuavam no Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RO) não reflete com precisão os fatos ocorridos.
Segundo o sindicato, os profissionais foram ouvidos e explicaram que um dos vigilantes se ausentou do posto sem comunicar o colega de serviço, o que motivou a presença da Polícia Militar. O outro trabalhador, que permaneceu no local, não tinha conhecimento da saída do companheiro e apenas cumpriu os protocolos de segurança vigentes, que determinam a necessidade de autorização da empresa ou do órgão para liberar o acesso ao interior da unidade.
A direção do sindicato através do Secretário Geral Paulo Tico e o Diretor Financeiro Marinor Filho ainda que, ao tomar ciência do ocorrido, os dois vigilantes compareceram à sede do SINTESV-RO na manhã desta sexta-feira (07), onde relataram detalhadamente a situação. Após a reunião, o setor jurídico do sindicato foi acionado e já iniciou as medidas cabíveis, com a notificação da empresa responsável pela vigilância para que os fatos sejam apurados de forma legal e transparente.
Durante a ocorrência, o vigilante que permaneceu de plantão chegou a acompanhar os agentes policiais até o colega, recolheu o armamento e entregou voluntariamente às autoridades, demonstrando total colaboração e boa-fé.
O SINTESV-RO reforça seu compromisso em defender os direitos dos vigilantes de Rondônia, acompanhar o caso junto às autoridades competentes e garantir que as informações reais sejam devidamente esclarecidas, evitando interpretações equivocadas ou generalizações que prejudiquem a imagem da categoria.
