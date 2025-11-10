Semosp avança com operação tapa-buraco nas ruas de Ji-Paraná

Publicada em 10/11/2025 às 14h33
Na tarde de sexta-feira, 7, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue, sob determinação do prefeito Affonso Cândido (PL), em ritmo acelerado e com foco total na revitalização da malha viária da cidade. As equipes estão nas ruas com a missão de eliminar pontos críticos que comprometem a fluidez do trânsito e, principalmente, a segurança de motoristas e pedestres.
Com o objetivo de melhorar de forma imediata as condições do asfalto danificado ou de baixa qualidade, as frentes de trabalho atuam de maneira contínua. O reparo dos buracos e a recomposição da pavimentação acontecem simultaneamente em diversas vias, refletindo o compromisso da atual gestão com a qualidade de vida urbana.
No início do fim de semana, as equipes de pavimentação concluíram os serviços de tapa-buraco em importantes trechos do bairro Santiago, entre eles:
Rua Mato Grosso, entre as ruas São Manoel e Vista Alegre;
Rua Presidente Médici, entre as ruas das Mangueiras e São Manoel;
Rua Piauí e Rua Presidente João Batista Figueiredo.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido, as equipes estão orientadas a intensificar o ritmo de trabalho e aproveitar os dias de sol, atendendo às demandas que chegam à Secretaria por meio dos canais oficiais da Prefeitura. “Nossa equipe está mobilizada, e o trabalho tem sido rápido e eficaz. Queremos que o trajeto do dia a dia seja sinônimo de tranquilidade”, destacou o prefeito.
Atenção, moradores e transeuntes
Embora o avanço dos serviços seja notável, a Prefeitura reforça o pedido de atenção redobrada aos moradores e pedestres. Com as equipes em atividade nas ruas, é fundamental respeitar a sinalização temporária e a presença dos trabalhadores, evitando qualquer tipo de acidente durante a execução dos serviços.
