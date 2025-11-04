Semagric abre credenciamento para expositores da Agrotec

Publicada em 04/11/2025 às 11h49
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), lançou, na segunda-feira (3), o edital de chamamento público nº 03/2025 para o credenciamento de empresas interessadas em participar como expositoras da Agrotec - 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar, que será realizada este mês de novembro, entre os dias 27 e 30, no Complexo Madeira-Mamoré, em Porto Velho.
O objetivo do credenciamento é selecionar pessoas jurídicas de direito privado que atuem nos setores de agronegócio, tecnologia, indústria, comércio e serviços, interessadas em expor produtos, serviços e inovações voltadas ao desenvolvimento do setor agropecuário. A participação como expositor é gratuita.
Agrotec será um grande espaço de integração entre produtores, empreendedores e instituições de tecnologia
De acordo com o edital, o processo de credenciamento está aberto de 3 a 17 de novembro de 2025, e as propostas serão analisadas por uma comissão técnica com base em critérios de inovação, relevância para o agronegócio, interatividade com o público e origem da empresa.
O secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Ribeiro, destacou que a feira representa um marco para o setor rural da capital. “A Agrotec será um grande espaço de integração entre produtores, empreendedores e instituições de tecnologia. Queremos incentivar a troca de conhecimento e a apresentação de soluções inovadoras que impulsionem a agroindústria e a agricultura familiar em Porto Velho e em todo o estado de Rondônia”, afirmou o secretário.
Ainda segundo Rodrigo Ribeiro, a iniciativa também tem como propósito fortalecer o vínculo entre o poder público e o setor produtivo. “Nosso compromisso é criar oportunidades para que as empresas mostrem suas tecnologias e, ao mesmo tempo, aproximar o produtor rural das novas ferramentas que podem aumentar sua produtividade e renda”, complementou.
O edital prevê ainda a possibilidade de apoio institucional para as empresas que desejarem ampliar a visibilidade de suas marcas durante o evento. As cotas de apoio, Diamante, Ouro e Prata, serão oferecidas em formato de bens e serviços, conforme legislação municipal vigente, garantindo contrapartidas como destaque de marca, direito de preferência na escolha dos estandes e inserções em materiais de divulgação. A lista final das empresas credenciadas será publicada no Diário Oficial do Município, após a análise das propostas e o prazo para recursos.
A Semagric reforça que todos os interessados em participar da Agrotec 2025 devem ler com atenção os anexos do edital, que contêm os requisitos de habilitação e demais orientações obrigatórias para o credenciamento. O não cumprimento das exigências poderá resultar na inabilitação da proposta.
Empresas interessadas podem obter mais informações e enviar suas propostas pelo e-mail [email protected]. O edital completo está disponível no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia, edição nº 4101a, de 3 de novembro de 2025.
